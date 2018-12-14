Британцы после Брекзита будут платить за поездки в ЕС

Подданные Великобритании должны будут запрашивать разрешение сроком на три года и платить денежный сбор в размере семи евро для краткосрочных поездок в страны Европейского союза даже в случае установления безвизового режима после Брекзита - выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники в Европейской комиссии (ЕК).
В ноябре ЕК заявила о готовности предоставить британским подданным безвизовый режим краткосрочных поездок в ЕС при условии, если Лондон пойдет на аналогичный шаг для граждан стран Евросоюза, напоминает ТАСС. Безвизовый режим будет введен в случае, если Лондон и Брюссель заключат соглашение по Брекзиту, текст которого был согласован в предварительном порядке, но пока не получил одобрения в британском парламенте, передает Newsru.com.
При этом одобренный в ноябре Лондоном и Брюсселем проект политической декларации по будущим отношениям предусматривает необходимость получения виз для длительного пребывания британцев на территории Евросоюза, и для граждан стран ЕС - в Великобритании.
Однако даже в случае введения безвизового режима на Великобританию после Брекзита будет распространяться действие европейской системы обязательной онлайн-регистрации (ETIAS), отметили в ЕК. По правилам этой системы, граждане стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме со странами ЕС, должны будут проходить проверку безопасности и получать соответствующие сертификаты перед путешествием.
Внедрение системы ETIAS одобрил в июле Европарламент, она начнет действовать в конце 2020 или в начале 2021 года. Гражданам более чем 60 стран и территорий придется заполнять перед поездкой электронную анкету, указав информацию о себе, о цели поездки и маршруте. По итогам проверки, которая обойдется в семь евро, путешественник получит соответствующий сертификат сроком на три года. Для людей моложе 18 и старше 70 лет проверка будет бесплатной.
Отдельно потребуется указать информацию о привлечении к уголовной и административной ответственности за последние 10 лет. Если в "послужном списке" просителя окажутся преступления, связанные с терроризмом, для него упомянутый временной промежуток составит 20 лет.
Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Брекзите и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение британских законодателей.
Если парламент Великобритании не одобрит соглашение по Брекзиту, договоренность о безвизовом режиме не будет иметь силы, и британцам придется получать визы для краткосрочных поездок в ЕС, а гражданам стран Евросоюза - в Великобританию.
Голосование в палате общин Великобритании, планировавшееся на 11 декабря, было отложено. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте 10 декабря. Предполагаемую новую дату голосования она не назвала.
Мэй сообщила, что услышала различные мнения о сделке, и исходя из них можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии - существует обширная и глубокая обеспокоенность". При этом она выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку по Брекзиту, если будет решен вопрос ирландской границы.
Брекзит запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.