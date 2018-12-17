Трагедия – вопрос времени? Результаты масштабной проверки магазинов в Эстонии ужаснули спасателей

По словам руководителя бюро надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе, больше всего проблем связано с выполнением требований по эвакуации. «Если из здания надо быстро выбраться, для этого отсутствует безопасное освещение, которое работает и в случае перебоев с электричеством, и если к этому еще добавить несколько закрытых дверей или задымленные лестничные пролеты, которые нельзя использовать, поскольку противопожарные двери открыты, трагические последствия – только вопрос времени», - сказала Тяхе, добавляя, что эвакуации из зданий на этот раз уделяли особое внимание, чтобы в Эстонии не произошло то же самое, что случилось в начале года в России, когда в пожаре в торговом центре погибли 64 человека.

«Предполагали, что мы обнаружим нарушения в требованиях по эвакуации, но надеялись, что их будет в разы меньше. Теперь мы больше не ограничиваемся предупреждениями. Поскольку более жесткий подход дал хорошие результаты, мы продолжим этим заниматься в следующем году. В отношении нарушений требований эвакуации у Спасательного департамента нулевая толерантность», - отметила Тяхе.

В связи с проведенным масштабным рейдом начато 28 производств о проступке и почти столько же было сделано предписаний для устранения недочетов. Торговые центры с недочетами ждет повторная проверка.

Согласно закону, юридическому лицу за препятсвие к безопасной эвакуации можно выписать штраф до 3200 евро. В перечень этих нарушений входят, например, закрытие эвакуационного выхода или складирование предметов на эвакуационном пути.

Хотя, половины из проверенных магазинов не выполняет требования пожарной безопасности, есть и те, кто это делают. Отдельно спасатели отмечают Ehituse ABC на Петербури-теэ в Таллинне, Bauhaus в Ласнамяэ и торговую сеть Maxima. «Это лишь некоторые примеры зданий в хорошем состоянии, где безопасность превыше всего. Мы благодарны им», - сказала Тяхе.