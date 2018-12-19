Скандал в министерстве: коммерческие тайны эстонских компаний попали в открытый доступ

У всех желающих был неограниченный доступ к конфиденциальным договорам, заключенным между Eesti Energia, Силламяэским портом, Silmet и другими предприятиями. Также у всех был доступ к детальной информации производственного процесса Silmet и личным данным работников, стратегическим планам, а также к расположению зданий и технологического оборудования.

Публичными эти документы стали через портал transit.envir.ee. С этой страницы обычный пользователь дальше не пройдет, но для отдельных файлов создается уникальный веб-адрес, который уже свободно распространяется и доступен каждому.

ФОТО: Kuvatõmmis

Так, например, из этой среды распространились более 80 файлов документов с секретной информацией компании занимающейся производством редких металлов NPM Silmet. В том числе, пакет документов включает, например, договор между компаниями Enefit Energet и NPM Silmet по продаже Silmet сланцевой золы.

«Заслуживает сожаления, что конфиденциальный и содержащий коммерческую тайну договор был доступен в регистре. Мы связались с Министерством окружающей среды и попросили это удалить из открытого регистра», - прокомментировал случившееся пресс-секретарь Eesti Energia Каарель Кууск.

Всего доступ был получен к 82 конфиденциальным документам. В том числе, например, 45 имен, личных кодов и время поступления на работу сталкивающихся с радиацией сотрудников NPM Silmet. Также технические данные предприятия.

Центр инфотехнологий Министерства окружающей среды получил информацию о доступности документов от Postimees и начал расследование инцидента.

«По имеющимся у нас данным, речь идет о разовом случае, который произошел из-за грубого нарушения правил защиты информации сотрудником, передающим данные. Технически система достаточно безопасная, возможно множество ограничений, в том числе шифрование данных», - сказал Postimees руководитель Центра инфотехнологий Министерства окружающей среды Марко Арула.