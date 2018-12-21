Эксперты рассказали, куда в 2019 году устремятся туристы

Представители американской социальной сети Pinterest назвали основные тенденции в сфере туризма и путешествий в 2019 году. Туристы станут чаще посещать заброшенные замки и неизвестные острова, а также предпочтут отдых осенью. Об этом сообщает Lonely Planet.
Социальная сеть Pinterest пользуется популярностью среди путешественников, пишет издание. Неудивительно, что ее специалисты на основе отзывов своих пользователей составили список трендов в сфере туризма на 2019 год, пишет turizm.ru.
В следующем году, отмечают эксперты, туристы охотнее будут отправляться в автобусные туры. Такая тенденция обусловлена растущим желанием путешественников экономить. Большим спросом в будущем будут пользоваться и поездки к горячим источникам. Их популярность за последний год, по данным Pinterest, выросла почти на треть. Туристов привлекает успокаивающий отдых на геотермальных курортах под открытым небом.
Многократно увеличится спрос и на поездки в отдаленные города, на малоизвестные острова и к заброшенным старинным замкам. Все больше путешественников ищут подобные направления и достопримечательности, ведь они позволяют избежать огромных толп туристов.
Другая тенденция 2019 года — рост популярности велосипедных туров. Все чаще туристы берут двухколесного друга, чтобы осмотреть как можно больше достопримечательностей с пользой для здоровья. Не менее популярными обещают быть поездки, пункт назначения и маршрут которых неизвестны до самого последнего момента. В 2018 году спрос на такие предложения вырос на 42%. Еще один тренд — путешествия осенью. Туристы в 2019 году станут охотнее выбирать отпуск в местах, славящихся именно осенними пейзажами. Эксперты американской соцсети также уверены, что в ближайший год значительно увеличится турпоток в Рио-де-Жанейро. Главной изюминкой этого города по-прежнему является бразильский карнавал.