Эксперты рассказали, куда в 2019 году устремятся туристы

Социальная сеть Pinterest пользуется популярностью среди путешественников, пишет издание. Неудивительно, что ее специалисты на основе отзывов своих пользователей составили список трендов в сфере туризма на 2019 год, пишет turizm.ru.

В следующем году, отмечают эксперты, туристы охотнее будут отправляться в автобусные туры. Такая тенденция обусловлена растущим желанием путешественников экономить. Большим спросом в будущем будут пользоваться и поездки к горячим источникам. Их популярность за последний год, по данным Pinterest, выросла почти на треть. Туристов привлекает успокаивающий отдых на геотермальных курортах под открытым небом.

Многократно увеличится спрос и на поездки в отдаленные города, на малоизвестные острова и к заброшенным старинным замкам. Все больше путешественников ищут подобные направления и достопримечательности, ведь они позволяют избежать огромных толп туристов.