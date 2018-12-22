Сб, 22.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
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  • Фото: рождественские елки эстонских военнослужащих сильно отличаются от традиционных

Фото: рождественские елки эстонских военнослужащих сильно отличаются от традиционных

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Tapa kaitselinnakus luuakse pühade meeleolu

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

Первая пехотная бригада в Тапаском городке установила различные рождественские елки, пишет Postimees.

А-рота Скаутского батальона 

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

Артиллерийский батальон

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

Пионерский батальон, штабная и связная рота

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

Рота боевого обеспечения Скаутского батальона

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

Тыловой батальон и разведывательная рота

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

Вируский пехотный батальон 

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

Калевский пехотный батальон

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

Противотанковая рота

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

Вируский пехотный батальон

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

Рота противовоздушной обороны

ФОТО: 1. jalaväebrigaad

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