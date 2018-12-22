Фото: рождественские елки эстонских военнослужащих сильно отличаются от традиционных
22 декабря 2018, 17:18
Первая пехотная бригада в Тапаском городке установила различные рождественские елки, пишет Postimees.
А-рота Скаутского батальона
Артиллерийский батальон
Пионерский батальон, штабная и связная рота
Рота боевого обеспечения Скаутского батальона
Тыловой батальон и разведывательная рота
Вируский пехотный батальон
Калевский пехотный батальон
Противотанковая рота
Вируский пехотный батальон
Рота противовоздушной обороны