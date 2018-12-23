Рекорд: финская полиция арестовывала одного мужчину больше 180 раз
23 декабря 2018, 16:50
Финская полиция Юго-Восточного округа в этом году арестовывала одного 65-летнего мужчину из Лаппеэранта 178 раз, еще четыре раза его задерживала полиция Восточного округа и один раз полиция Хяме, пишет Postimees.
Начиная с 2013 года мужчину арестовывали 458 раз. Большая часть арестов происходила в Лаппеэранта.
Главный констебль и руководитель Юго-Восточного округа полиции Илкка Вайника предполагает, что речь идет о своеобразном рекорде. Чаще всего мужчину задерживали в связи с мелкими кражами и нарушением общественного порядка.
По словам Вайникка, нарушитель не опасен для общества.