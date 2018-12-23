Вс, 23.12.2018
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Рекорд: финская полиция арестовывала одного мужчину больше 180 раз

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Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Финская полиция Юго-Восточного округа в этом году арестовывала одного 65-летнего мужчину из Лаппеэранта 178 раз, еще четыре раза его задерживала полиция Восточного округа и один раз полиция Хяме, пишет Postimees.

Начиная с 2013 года мужчину арестовывали 458 раз. Большая часть арестов происходила в Лаппеэранта.

Главный констебль и руководитель Юго-Восточного округа полиции Илкка Вайника предполагает, что речь идет о своеобразном рекорде. Чаще всего мужчину задерживали в связи с мелкими кражами и нарушением общественного порядка.

По словам Вайникка, нарушитель не опасен для общества.

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