Рождество в тюрьме: как отметят праздники тысячи заключенных?

В этом году Рождество в тюрьме встречают более 2600 заключенных, в сочельник в меню заключенных добавят традиционные рождественские блюда вроде кровяной колбасы, квашеной капусты, пипаркооков и мандаринов, в разных тюрьмах меню будет разным, сообщила BNS пресс-секретарь Министерства юстиции Леаника Либеон.
В праздничные дни в тюрьмах также пройдут традиционные богослужения. Из христианских конфессий Рождество в тюрьмах отмечают члены разных протестантских и православной церкви. Для протестантов рождественские богослужения проведут в декабре, а для православных в январе, в соответствии с разными церковными календарями. По словам Либеон, принятые другими религиями праздники проводят, если заключенные выразили соответствующее желание.
В Тартуской тюрьме елку поставили в церкви и во дворе тюрьмы. Елку также установили в часовне Таллиннской тюрьмы.
Елки также установят в помещениях Вируской тюрьмы — школе, часовне, секциях для молодежи и других помещениях, заключенные сами сделали украшения и сами украсили елки, отметил пресс-служба Минюста.
В Вируской тюрьме также пройдут рождественские вечеринки для задержанных учеников профессиональных училищ и общеобразовательных школ. Будет показан поставленный преподавателем эстонского языка и литературы рождественский спектакль, в котором сыграют ученики 10-го класса. Запланированы песни и посвященная Рождеству и Новому году викторина. Участникам предложат пирог и глёг.