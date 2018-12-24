Рождество в тюрьме: как отметят праздники тысячи заключенных?

В праздничные дни в тюрьмах также пройдут традиционные богослужения. Из христианских конфессий Рождество в тюрьмах отмечают члены разных протестантских и православной церкви. Для протестантов рождественские богослужения проведут в декабре, а для православных в январе, в соответствии с разными церковными календарями. По словам Либеон, принятые другими религиями праздники проводят, если заключенные выразили соответствующее желание.

В Тартуской тюрьме елку поставили в церкви и во дворе тюрьмы. Елку также установили в часовне Таллиннской тюрьмы.

Елки также установят в помещениях Вируской тюрьмы — школе, часовне, секциях для молодежи и других помещениях, заключенные сами сделали украшения и сами украсили елки, отметил пресс-служба Минюста.