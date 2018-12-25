Житель Эстонии стал отцом в Рождество: ждали Деда Мороза, а появился малыш

Вместо Деда Мороза - малыш

В Пельгулиннаском родильном доме вчера на свет появилось восемь детей, шесть мальчиков и две девочки. Родители маленького Рагнара Кристофера пояснили, что хотя ребенок должен был родиться уже 21 декабря, они приготовились к Рождеству. "Дома у нас также пятилетняя девочка, которая ждала Деда Мороза. Но рано утром 24 декабря все началось и приход Деда Мороза отложился", - со смехом рассказал отец семейства Тынис.

Сами роды прошли быстро, в девять часов Барбара и Тынис приехали в больницу, и уже в 11.45 маленький Рагнар Кристофер был у них на руках. По словам Барбары, все прошло хорошо и мама с младенцем здоровы и хорошо себя чувствуют. Тынис также подтвердил, что опыт был очень положительным для них обоих.

Ребенок родился утром в 11.44, однако семья провела сочельник в больнице. "Вечером нам подали жаркое из свинины и квашеную капусту, было очень здорово. И новорожденный получил маленький вязаный подарок, что было очень мило", - сказала Барбара.

По словам родителей, Рождество они все же отпразднуют, просто отложат его на 28. "В последующие годы нужно будет объединять два праздника", - сказал Тынис.

Рождество и день рождения в один день

В родильном отделении Восточно-Таллинской центральной больницы вчера на свет появились два мальчика и пять девочек. Родители одной новорожденной, которые еще не определились с выбором имени, смеясь, рассказали, что раньше они сочувствовали детям, родившимся в Рождество.

"Мы с Кейли (мать ребенка - прим. ред.) всю жизнь шутили о том, что не повезло тем детям, которые родились в Рождество, поскольку праздновать день рождения сложно. Но в действительности это классно и очень необычно, что она родилась именно в Рождество", - сказал новоиспеченный отец Хенри.

В отличии от Барбары и Тыниса, которые приехали в больницу утром в сочельник, Хейли страдала в больнице уже два дня.

"Сначала даже было рождественское настроение, у нас стоит елка и мы распланировали Рождество, но когда начались схватки, то это настроение быстро сошло на нет", - сказал Хенри и быстро добавил, что вовсе не в плохом смысле, просто мысли были полностью сосредоточены на родах. Когда ребенок родился, они находились в больнице уже три дня и хотя ожидание было долгим, Кейли не жаловалась.

"Все прошло хорошо и это был все же положительный опыт. Я бы не стала теперь говорить, что еще детей не хочу. Такого нет", - сказала Кейли.

Эта семья также планирует отметить Рождество позже. "Только подумали, что позже устроим дома маленький рождественский праздник, мы так и не отпраздновали. Рождественское угощение не съели и подарки не подарили. Для малышки подарка нет, мы были не готовы к тому, что она появится именно в Рождество", - сказал Хенри.

К появлению "рождественского" ребенка были готовы

Родители маленькой Мии после приятных дней были готовы предстать перед камерой и поделиться опытом. По словам мамы Эвелины, они даже ожидали, что ребенок родится в Рождество, поскольку срок был 17 декабря. Рождество прошло для семьи радостно, правда было немного больно.

Брат новорожденной, четырехлетний Рене, также был с родителями в больнице и потому для него в этот раз Рождество прошло необычно. Мальчик рассказал, что уже поцеловал сестру в щеку.