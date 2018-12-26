Ср, 26.12.2018
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Правительство в этом году предоставило эстонское гражданство более чем 700 лицам

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Эстонский паспорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Правительство в этом году предоставило эстонское гражданство более чем 700 лицам, более половины из них не имели до того определенного гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, отметив, что по состоянию на 17 декабря правительство предоставило эстонское гражданство в общей сложности 721 человеку, из них 475 вообще не имели гражданства.

Наряду с ними еще 185 человек ранее были гражданами России, 19 человек — гражданами Украины, семеро были гражданами Латвии и шестеро имели гражданство Белоруссии.

В 2018 году гражданство Эстонии получили также бывшие граждане Алжира, Берега Слоновой Кости, Израиля, Колумбии, Конго, Литвы, Пакистана, Румынии, США и Уганды.

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