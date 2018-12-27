После публикации "мешков КГБ" люди начали обращаться в суд

С прошлого четверга, когда была опубликована часть документов КГБ, в суд обратились жители Латвии, которые хотят подать заявление, чтобы доказать, что с КГБ не сотрудничали, пояснила Маркова.

По ее словам, изначально суд рассмотрением таких вопросов не занимается: сначала нужно обращаться в прокуратуру.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Уна Реке заявила агентству ЛЕТА, что прокуратура пока ни одного заявления не получила.

Как отмечает Rus.TVNET, в течение пяти суток после получения заявки прокуратура должна начать проверку. Срок досудебной проверки - два месяца. В случае исключения генпрокурор может продлить его до шести месяцев.

Доказательством сотрудничества могут послужить показания свидетелей, заключения экспертов, документы, вещественные доказательства, протоколы проверки дела.

Рассмотрение дела о проверке в суде происходит в том же порядке, что и рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции, учитывая исключения, предусмотренные законом. Вынося решение, суд должен решать, являлось ли проверяемое лицо сотрудником или информатором КГБ. Кроме того, суд решает, что делать с изъятыми по делу документами и другими предметами.

Решение о констатации факта сотрудничества вступает в силу, когда прошел срок его оспаривания или опротестования, если жалоба или протест не были поданы.

Как уже писал Русский TVNET, в четверг, 20 декабря, на сайте kgb.arhivi.lv была выложена часть документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР - так называемых мешков ЧК. В них есть и имена политиков, о которых ранее не сообщалось в качестве завербованных агентов.

О том, принесла ли публикация "мешков КГБ" какие-то открытия и будут ли результаты этого иметь политическое значение, в студии передачи "Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым рассуждали политические обозреватели Александра Полещук и Юрий Соколовский.