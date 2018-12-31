В Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома: есть погибшие

В Магнитогорске в 6.00 по местному времени (в 3.00 по Таллинну) времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По предварительным данным, погибли три человека. Взрыв бытового газа рассматривается как основная версия происшествия.

"Обрушился седьмой подъезд, всего их 12. Прописано в этом подъезде 110 человек, эвакуировано 19 человек, из завалов извлечено трое живых и три погибших, пока что неизвестна судьба 79 человек", - сказал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

На месте развернут оперативный штаб во главе с губернатором Борисом Дубровским, силы МЧС Магнитогорска и соседних районов разбирают завалы. Из Москвы вылетает борт со специалистами центра "Спас" и центра "Лидер".

Люди выселены из двух соседних с обрушившимся подъездов и размещены в школе.

"Обследуются конструкции дома. В нем проживает всего около 500 человек, нужно принимать решение", - сказал Климов.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщила в понедельник пресс-служба президента РФ.

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту взрыва бытового газа в Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд жилого дома, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка законности обслуживания газовой службой внутридомового газового оборудования, своевременности и периодичности проведения его обследований", - говорится в сообщении прокуратуры.

В Магнитогорск командированы сотрудники Следственного комитета для помощи в расследовании обстоятельств взрыва в подъезде дома, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, в настоящее время приоритетной из них является взрыв бытового газа, количество пострадавших уточняется.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело ГСУ СК России и направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата", - сказала Петренко.

Она добавила, что следователями регионального управления СК при участии следователей-криминалистов "проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев".