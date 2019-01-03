Таллиннский вытрезвитель установил рекорд

В прошлом году в Таллиннский вытрезвитель попало 5962 человека: 5287 мужчин и 675 женщин. Среди них было 205 иностранцев, сообщает Раэпресс.
Ежегодно в Таллиннский вытрезвитель попадает более пяти тысяч человек. Прошлый год стал рекордным, с ним можно сопоставить только 2010 год, когда в вытрезвитель угодило немногим меньше - 5917 человека.
В позапрошлом году в вытрезвителе зарегистрировали 5420 человек, а в 2016 - 5775 человек.
Больше всего людей попадает в вытрезвитель в дни зарплаты и на выходных. Кроме того, в вытрезвителе много работы на Иванов день, на Рождество и на Новый год.
По словам вице-мэра Таллинна по вопросам здравоохранения и социальной защиты Тыниса Мёлдера, статистика показывает, что злоупотребление алкоголем по-прежнему является проблемой, и городу и государству необходимо активно оказывать всестороннюю помощь нуждающимся. «Важное место должны занимать консультации и лечение, потому что с алкоголем часто сопряжены различные риски для здоровья, он влияет на качество жизни людей», - сказал Мелдер.
«В 2018 году во всех 20 камерах вытрезвителя установили видеонаблюдение, чтобы эффективнее обеспечить безопасность пьяных людей и следить за состоянием их здоровья. Так можно сразу увидеть, если у кого-то начнутся проблемы со здоровьем или понадобится помощь и вмешательство по какой-то другой причине», - добавил вице-мэр.
Количество людей в вытрезвителе с 2010 по 2018 годы:
2010 - 5917
2011 - 5594
2012 - 5614
2013 - 5808
2014 - 5227
2015 - 5881
2016 - 5775
2017 - 5420
2018 - 5962