Таллиннский вытрезвитель установил рекорд

Ежегодно в Таллиннский вытрезвитель попадает более пяти тысяч человек. Прошлый год стал рекордным, с ним можно сопоставить только 2010 год, когда в вытрезвитель угодило немногим меньше - 5917 человека.

В позапрошлом году в вытрезвителе зарегистрировали 5420 человек, а в 2016 - 5775 человек.

Больше всего людей попадает в вытрезвитель в дни зарплаты и на выходных. Кроме того, в вытрезвителе много работы на Иванов день, на Рождество и на Новый год.

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам здравоохранения и социальной защиты Тыниса Мёлдера, статистика показывает, что злоупотребление алкоголем по-прежнему является проблемой, и городу и государству необходимо активно оказывать всестороннюю помощь нуждающимся. «Важное место должны занимать консультации и лечение, потому что с алкоголем часто сопряжены различные риски для здоровья, он влияет на качество жизни людей», - сказал Мелдер.

«В 2018 году во всех 20 камерах вытрезвителя установили видеонаблюдение, чтобы эффективнее обеспечить безопасность пьяных людей и следить за состоянием их здоровья. Так можно сразу увидеть, если у кого-то начнутся проблемы со здоровьем или понадобится помощь и вмешательство по какой-то другой причине», - добавил вице-мэр.

Количество людей в вытрезвителе с 2010 по 2018 годы:

2010 - 5917

2011 - 5594

2012 - 5614

2013 - 5808

2014 - 5227

2015 - 5881

2016 - 5775

2017 - 5420