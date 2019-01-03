Флаг России на фоне Кремля

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В обзоре британской прессы:

США и Китай создают глобальные проблемы

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что США и Китай должны ослабить напряженность в своих отношениях.

Судьба мира в 2019 году во многом зависит от того, смогут ли эти две страны вернуться к стабильным взаимоотношениям, полагает газета.

От этого зависит так много, что бывший министр финансов США Генри Полсон уже предупреждает об опасности возникновения «экономического железного занавеса».

В таком случае многие страны окажутся перед весьма неудобным выбором. Такие страны, как Великобритания, Германия или Сингапур, например, уже давно пытаются сбалансировать свои отношения с США и Китаем. Теперь им, может быть, придется выбрать сторону одной из этих сверхдержав.