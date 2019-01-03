Кроме того, существует опасность, что начинающаяся новая холодная война может привести к войне реальной в таких горячих точках, как Северная Корея, либо вокруг островов и атоллов в Южно-Китайском море, пишет FT.

Экономики США и Китая настолько тесно связаны друг с другом, что даже ограниченный вооруженный конфликт между этими странами может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

Но все может пойти по-другому, пишет газета. Лидер Китая Си Цзиньпин должен подчеркнуть важность верховенства закона, верховенство рыночных механизмов над административными указами, и наглядно продемонстрировать, что частные предприятия не менее важны, чем компании, принадлежащие государству.

Если Пекин все это сделает, его отношения с Вашингтоном будут более конструктивными.

Вашингтон, со своей стороны, должен признать, что Китай - важнейший экономический партнер США, и, соответственно, прекратить словесные нападки на Пекин и ясно разъяснить свои приоритеты.

Но сначала США должны понять, что если они хотят, чтобы их союзники тоже сопротивлялись росту мощи Китая, Вашингтон должен считаться надежным и предсказуемым союзником.

Подобной репутацией можно заручиться лишь благодаря реальным действиям, пишет Financial Times.

Дилемма российских бизнесменов

Обозреватель Financial Times Генри Фой пишет, что всем ясно, что если какой-то миллиардер проигнорирует официальное приглашение от Кремля, то в России Владимира Путина ничем хорошим это, скорее всего, не закончится.

Но что делать, если принятие приглашения может привести к не менее серьезным проблемам, задается вопросом газета.

Именно эту дилемму на прошлой неделе должны были разрешить советники ведущих российских бизнесменов в преддверии ежегодной встречи Владимира Путина с самыми богатыми и влиятельными из них, пишет Financial Times.

Когда в прошлом году власти США обдумывали, кого еще из российских экономических титанов включить в санкционный список, чтобы тем самым наказать путинский режим, многие из тех, кто стал миллиардерами частично благодаря своим связям с Кремлем, громогласно настаивали, что у них нет практически никаких связей с российским президентом, пишет газета.

Целая армия пиарщиков повторяла, что их клиенты сделали свои состояния собственными силами и никогда близко не приближались к политике.

В апреле США наложили персональные санкции на совладельца «Русала» Олега Дерипаску, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и других крупных российских бизнесменов и чиновников, которые, по словам американских властей, «получают выгоду от связей с режимом Путина», а также играли ключевую роль в продвижении, как было сказано, пагубных российских интересов.

Попавшие в этот список стали практически париями в странах Запада.

Соответственно, тех, кто смог убедить Вашингтон, что они не имеют никаких дел с Путиным, приглашение на встречу в Кремль, которая широко освещалась по телевидению и в прессе, должно было бы напугать, пишет FT.

В путинской России подобное приглашение, пишет Генри Фой, служит напоминанием небольшому числу людей, наживших огромные состояния, кому именно они должны быть благодарны.

Но это еще не все. Речь идет не только о риске, что в прессе появятся фотографии рукопожатий с самим президентом или же с людьми, уже оказавшимися под санкциями.

Владимир Путин прекрасно отдает себе отчет в бюджетных проблемах в связи с замедляющимся ростом экономики. Он уже пытается поднять пенсионный возраст, например, а собравшихся миллиардеров призвал вкладывать больше денег в инфраструктуру страны.

Так что, как на это ни посмотреть, приглашение в Кремль может иметь дорогостоящие последствия для миллиардеров, пишет Генри Фой в Financial Times.

Свидетели Иеговы бегут из России

Times пишет о преследованиях в России свидетелей Иеговы (в 2017 году Верховный суд России по требованию министерства юстиции признал деятельность организации «Свидетели Иеговы» в России экстремистской и запретил ей работать на территории страны).

Газета цитирует Даниила Крапотина, бывшего хозяина кафе в Оренбурге, который говорит, что понял, что все плохо, лишь когда увидел людей в масках и с автоматами, перелезавших через его забор.

За несколько недель до этого организация «Свидетели Иеговы», к которой он присоединился в 2001 году, была объявлена экстремистской и запрещена в России, наравне с исламистскими или неонацистскими организациями.

Семья Крапотиных, как и еще несколько тысяч свидетелей Иеговы, бежали из России после решения Верховного суда.

Крапотины бежали в Финляндию. Около 250 свидетелей Иеговы из России попросили убежища в Финляндии.

Сотни других просят убежища в США, Германии, Испании и других странах.

В центре приема беженцев в германском Бамберге прошлым летом принималось в среднем около 20 российских свидетелей Иеговы каждую неделю.

Религиозная организация «Свидетели Иеговы» была основана в США в 1870-х годах, ее учению следуют около 8,5 млн человек во всем мире. Они известны тем, что отказываются от переливания крови и любых из ее четырех основных компонентов.

Правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что они преследуются в России лишь за свою веру.

В декабре Владимир Путин неожиданно сказал, что неправильно преследовать свидетелей Иеговы, и что он не знал о ведущейся против них кампании.

Но Даниил Крапотин словам президента не верит. «Он сказал это, чтобы дистанцироваться», - цитирует его Times.

Овчаркам - нет! Лабрадорам - да!

Times пишет, что пассажиры в американских аэропортах, которые пугаются полицейских овчарок, проверяющих багаж на наличие взрывчатых веществ или наркотиков, вскоре смогут вздохнуть с облегчением.

Их будут ожидать дружелюбные лабрадоры и ретриверы.

Управление транспортной безопасности США (TSA) пришло к выводу, что собаки с торчащими вверх ушами пугают многих пассажиров, в то время как собаки с висящими вниз ушами, наоборот, часто успокаивают, в особенности детей.

TSA использует примерно 1200 собак, 80% которых - с висячими ушами. Собаки обнюхивают багаж и груз, обычно в местах, где их не видят пассажиры, но примерно треть также используется при патрулировании залов прилета и вылета.

В Великобритании, пишет газета, аэропорт Абердина пошел еще дальше и нанял первую собаку в терапевтических целях.

Пассажиры могут погладить, обнять или поиграть с псом Харли - аляскинским маламутом, который отныне ходит по терминалу со своим хозяином.

Харли работает в аэропорту с марта, и администрация говорит, что он чрезвычайно популярен. Ученые давно отметили, что гладить и общаться с животными полезно для здоровья и помогает снижать уровень стресса, пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com