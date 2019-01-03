Видео: в России обрушилось четырехэтажное здание

В Новочеркасске рухнуло четырехэтажное здание, сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел на улице Буденновской. Помещение сдавалось под офисы и развлекательный центр. Обрушилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка и боулингом, передает Lenta.ru. По информации местного издания DonDay, в боулинге были посетители, однако они успели вовремя выбраться.
Как сообщает МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. На месте крушения работают спасатели. Местная прокуратура проведет проверку по факту произошедшего.
3 января спасатели завершили разбор завалов на месте частичного обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, произошедшего в результате взрыва утром 31 декабря. Сотрудники МЧС обнаружили 39 погибших, 38 из них уже опознаны родственниками.