Видео: в России обрушилось четырехэтажное здание

Инцидент произошел на улице Буденновской. Помещение сдавалось под офисы и развлекательный центр. Обрушилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка и боулингом, передает Lenta.ru. По информации местного издания DonDay, в боулинге были посетители, однако они успели вовремя выбраться.

Как сообщает МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. На месте крушения работают спасатели. Местная прокуратура проведет проверку по факту произошедшего.