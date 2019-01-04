Странное исчезновение: бесследно пропала молодая женщина, у полиции нет никаких зацепок

Еще в конце августа близкие обратились в полицию, поскольку не смогли связаться с 28-летней Аге. Она пропала из своего дома в Мустла-Нымме, пишет Järva Teataja.

Старший следователь Пайдеского отделения полиции Меэлис Мааслепп сказал, что последний раз пропавшая выходила на связь с близкими в середине июня. «Полицейские побеседовали с ее знакомыми, проверили поступившую в ее соцсети информацию и просмотрели историю использования банковской карты. Также были проверены возможные места жительства и пребывания в городе Пайде в деревне Мустла-Нымме. К сожалению, на сегодняшний день не удалось установить ее местонахождение», - говорит он.

«Мы проверили через разные каналы ее возможные передвижения и не нашли подтверждения тому, что она находится за границей. Но поскольку Эстония принадлежит к Шенгенской зоне со свободным передвижением, мы не может этого и исключать. Она числится в Эстонии пропавшей, поэтому информация о ее исчезновении передана и зарубежным коллегам. Поэтому если появится информация о ее пребывании в иностранном государстве, мы об этом узнаем».

Мааслепп добавил, что в полиции сейчас нет информации, что за исчезновением Аге стоит кто-то, кроме нее самой. «В своей практике сталкиваемся со случаями, когда люди прерывают общение с близкими и хотят сбежать от своей прежней жизни и покинуть свой круг общения. Поэтому не стоит в каждом исчезновении подозревать преступление. Но если такое подозрение возникнет, полиция это, безусловно, проверит».

Рост Аге — 168 см, у нее худощавое телосложение, длинные рыжеватые волосы. Особые приметы: на двух щеках есть шрамы. Полиция просит всех, кто увидит Аге или у кого есть информация о ее местонахождении, позвонить в полицию по номеру 51974935.

Пропавшие в Ярвамаа

За последнее время в Ярвамаа зафиксировано много случаев исчезновения людей. На прошлой неделе мертвым был найден пропавший полтора месяца назад пожилой мужчина. В первой половине декабря в полицию поступило сообщение, что он ушел из дома по уходу в Тюри. К сожалению, через пару часов он был найден мертвым.

Полиция по-прежнему ищет пропавшую в Рождество из дома в Роосна-Аллику 81-летнюю Лууле.

Также полиция просит помощи в поисках ушедшего в неизвестном направлении в среду вечером из дома в Тюри 44-летнего Райво.