Фото: пярнуская квартира - образец чистоты стиля

Просторная двухкомнатная квартира в Пярну подходит как для постоянного места жительства, так и как дача. Квартира площадью 53,7 квадратных метров находится рядом со знаменитой виллой Ammende, да и сама выставленная на продажу квартира имеет замечательно стильный интерьер.

ФОТО: City24

Но главное достоинство светлой и просторной квартиры - удобный балкон, на котором летом можно встречать рассвет с чашечкой кофе. Уют в квартире создает камин, а тепло - регулируемое электроотопление.

ФОТО: City24

К квартире также относится парковочное место и вместительный бокс в сарае для хранения велосипедов и дров.

ФОТО: City24