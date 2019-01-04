Пт, 4.01.2019
Меня всегда волнует то, что вырывается за национальные флажки, что пренебрегает ими. Елена Скульская

Фото: пярнуская квартира - образец чистоты стиля

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ФОТО: City24

Необычнайно привлекательная квартира в Пярну с нетерпением ждет своего нового хозяина, рассказывает Kodustiil

Просторная двухкомнатная квартира в Пярну подходит как для постоянного места жительства, так и как дача. Квартира площадью 53,7 квадратных метров находится рядом со знаменитой виллой Ammende, да и сама выставленная на продажу квартира имеет замечательно стильный интерьер.  

ФОТО: City24

Но главное достоинство светлой и просторной квартиры - удобный балкон, на котором летом можно встречать рассвет с чашечкой кофе. Уют в квартире создает камин, а тепло - регулируемое электроотопление. 

ФОТО: City24

К квартире также относится парковочное место и вместительный бокс в сарае для хранения велосипедов и дров.

ФОТО: City24

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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