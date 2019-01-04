Фото: пярнуская квартира - образец чистоты стиля
4 января 2019, 11:27
Необычнайно привлекательная квартира в Пярну с нетерпением ждет своего нового хозяина, рассказывает Kodustiil.
Просторная двухкомнатная квартира в Пярну подходит как для постоянного места жительства, так и как дача. Квартира площадью 53,7 квадратных метров находится рядом со знаменитой виллой Ammende, да и сама выставленная на продажу квартира имеет замечательно стильный интерьер.
Но главное достоинство светлой и просторной квартиры - удобный балкон, на котором летом можно встречать рассвет с чашечкой кофе. Уют в квартире создает камин, а тепло - регулируемое электроотопление.
К квартире также относится парковочное место и вместительный бокс в сарае для хранения велосипедов и дров.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.