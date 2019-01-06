Вс, 6.01.2019
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  • Кая Каллас: Партия реформ не будет сотрудничать с EKRE, их цель - расколоть Эстонию

Кая Каллас: Партия реформ не будет сотрудничать с EKRE, их цель - расколоть Эстонию

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Кая Каллас.

ФОТО: SANDER ILVEST/EESTI MEEDIA/SCANPIX

По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, нет никакой надежды на сотрудничество после выборов с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE).

"После вчерашнего утверждения предвыборной программы EKRE стало окончательно ясно, что EKRE после выборов делать с Партией реформ в правительстве нечего, поскольку они угрожают конституционному порядку Эстонии», – сообщила BNS Кая Каллас.

"Если прибавить к этому экономико-политический и финансово-политический популизм и выход из Евросоюза, то станет ясно, что цель EKRE – расколоть Эстонию и ослабить отношения с нашими союзниками на Западе, - сказала Каллас.- Обещания EKRE выполнить невозможно, и руководители этой партии об этом и сами знают. Они сознательно идут на запугивание избирателей и дают ложные обещания. Партия реформ такого поведения не признает".

"EKRE сама сделала все для того, чтобы другим партиям не осталось ничего иного, как исключить сотрудничество с ними в управлении Эстонией", – сказала Каллас.

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