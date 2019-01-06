Кая Каллас: Партия реформ не будет сотрудничать с EKRE, их цель - расколоть Эстонию

"Если прибавить к этому экономико-политический и финансово-политический популизм и выход из Евросоюза, то станет ясно, что цель EKRE – расколоть Эстонию и ослабить отношения с нашими союзниками на Западе, - сказала Каллас.- Обещания EKRE выполнить невозможно, и руководители этой партии об этом и сами знают. Они сознательно идут на запугивание избирателей и дают ложные обещания. Партия реформ такого поведения не признает".