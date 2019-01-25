Фото: квартира с современным интерьером в Старом городе ждет нового хозяина

В старинном доме, находящемся в одном из внутренних двориков на улице Ратаскаэву продается двухэтажная квартира, интерьер которой выглядит очень современно. Объявление о продаже этого объекта размещено на портале недвижимости City24.

ФОТО: city24.ee

Реновация здания, первое упоминание о котором относится к 1825 году, проводилась в 2004 году. Удивительно, но в небольшом дворике, расположенном в самом сердце Старого города, нашлось место для уголка отдыха с летней мебелью, детская игровая площадка, кладовая для мангалов и прочих принадлежностей для гриля и даже помещение для хранения велосипедов! Между прочим, дом является признанным памятником культуры: в нем родился выдающийся художник эпохи Возрождения Михкель Зиттов.

ФОТО: city24.ee

В квартиру можно подняться на лифте, а вход с лестницы начинается на втором этаже. С верхнего этажа открываются потрясающие виды на Старый город. Внизу расположен холл лестничной клетки, на втором этаже этаже - открытая кухня, площадка у лифта, столовая-гостиная, баня и туалет с ванной, гардеробная, спальня с отдельной гардеробной. На верхнем этаже - две спальни и ванная комната.

ФОТО: city24.ee

При реновации квартиры сохранены деревянные и каменные детали и конструкции, в частности, проходящие сквозь дом части крепостной стены. В остальном, выбранный для дизайна квартиры минималистский стиль выгодно подчеркивает странинные детали.

ФОТО: city24.ee

Квартира обставлена дизайнерской датской мебелью, светильники и вазы тоже датского дизайна. В наличии вся необходимая бытовая техника, вся посуда и столовые приборы. В ванной находятся стиральная машина и сушилка. Так как считается, что у квартиры большие перспективы выгодно сдаваться внаем, в цену входят даже полотенца и другие необходимые предметы.

ФОТО: city24.ee