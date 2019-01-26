Фото: трескучие морозы превратили дом в настоящее произведение искусства

В США в прошлые выходные случился настоящий погодный катаклизм. Так как страна большая, то в некоторых штатах бушевала снежная буря, а в других – шел ледяной дождь и дул сильный ветер.

Вот так необычно выглядит дом, стоящий на берегу озера в штате Огайо. Фотографию сделал сосед домовладельца и выложил ее в социальные сети. Естественно, что такая фотография имела большой успех.

Из комментариев автора снимка понятно, что его собственный дом тоже выглядел по меньшей мере странно, но все-таки не так необычно, как соседский.

Многие пользователи, комментируя фото, весело шутили, но и есть и увидевшие в этом серьезную сторону. «Это выглядит очень красиво, но в действительности - ужасно. Подумайте, сколько весит эта ледяная масса и какая нагрузка выпала на несущие конструкции дома. Конечно, многое зависит от возраста дома, но, будь я его владельцем, я был бы очень обеспокоен возможным появлением повреждений, трещин или разбитыми окнами», - пишет один из них.