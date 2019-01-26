Фото: в Москве начался сильнейший за последние почти 70 лет снегопад

Как указывается на сайте Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье 26 и 27 января "ожидается сильный снег, метель, ветер 12-17 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы". В связи с метелью и усилением ветра в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности, передает Deutsche Welle.

ГУ МЧС Москвы советует автомобилистам увеличивать дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовано обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться от непогоды под деревьями. Коммунальные службы приведены в повышенную готовность, сообщили в московской мэрии. К ликвидации последствий снегопада готовы около 9 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Между тем "Аэрофлот" сообщил об отмене 131 рейса из московского аэропорта "Шереметьево" и обратно "в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий". 26 января отменены 68 вылетов, 27 января - 63. Кроме того, в те же дни изменено время вылета десятков рейсов на более позднее, сообщается на сайте авиакомпании.

Снегопад в Москве. ФОТО: MLADEN ANTONOV / AFP