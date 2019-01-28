Фото: в Ида-Вирумаа выставлен на продажу стильный и уютный дом

В одном из городов Ида-Вирумаа - Йыхви - продается стильный бокс в рядном доме.
На продажу выставлена часть трехэтажного дома, интерьер которого выполнен в теплых коричневых тонах, передает портал недвижимости City24.
Жилье класса люкс расположено в двух минутах езды от центра Йыхви. В уютном доме недавно был сделан основательный и качественный ремонт.
В доме две ванны, финская баня, помимо спален и гостевой комнаты, имеются также подсобные помещения. Площадь дома составляет более 109 метров.
Дом отапливается тепловым насосом «воздух-вода», этот вид отопления является очень выгодным и экономичным.
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