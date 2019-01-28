Фото: в Ида-Вирумаа выставлен на продажу стильный и уютный дом

На продажу выставлена часть трехэтажного дома, интерьер которого выполнен в теплых коричневых тонах, передает портал недвижимости City24.

ФОТО: city24.ee

Жилье класса люкс расположено в двух минутах езды от центра Йыхви. В уютном доме недавно был сделан основательный и качественный ремонт.

ФОТО: city24.ee

В доме две ванны, финская баня, помимо спален и гостевой комнаты, имеются также подсобные помещения. Площадь дома составляет более 109 метров.

ФОТО: city24.ee

Дом отапливается тепловым насосом «воздух-вода», этот вид отопления является очень выгодным и экономичным.

ФОТО: city24.ee