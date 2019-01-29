Россияне не могут заниматься спортом без мельдония

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, специализирующийся в беге на средние дистанции 18-летний Киселев и 35-летний марафонец Минаев наказаны за то, что в их допинг-пробах обнаружен мельдоний.

Срок отстранения Киселева отсчитывается с 27 августа 2018 года, Минаева - с 22 августа. Их последние результаты подлежат аннулированию.

Напомним, что широко применявшийся на постсоветском пространстве мельдоний вошел в список запрещенных веществ более трех лет назад - с 1 января 2016 года. Позднее почти три сотни российских спортсменов сдали положительные тесты на это вещество, которое не оказывает непосредственного влияния на результаты.