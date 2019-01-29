Ср, 30.01.2019
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  • Фото: милейшая деревенская квартирка в старом Пярну ждет покупателя

Фото: милейшая деревенская квартирка в старом Пярну ждет покупателя

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ФОТО: City24

Симпатичную квартиру в летней столице можно купить вместо дачи, предлагает портал Kodustiil: вне летнего сезона ее содержание не опустошит ваш кошелек.

Однокомнатная квартира площадью 37,2 м2 находится в деревянном доме прошлого века, рекламирует объект портал недвижимости City24.ee.

ФОТО: City24

Квартира реновирована, а ее отделка экономична и в то же время симпатична. В интерьере сохранены оригинальные детали, в то же время в квартире есть современные удобства. Отопление - печное.  

ФОТО: City24

Земельный участок, на котором находится дом, ухожен. Там очень приятно проводить время теплыми летними вечерами. Рядом с домом находится реновированная жильцами дома сауна, которой они пользуются совместно. Для хранения дров есть сарай, а для хранения сезонных вещей - два чулана. 

ФОТО: City24

Дополнительную информацию о квартире можно найти на City24.

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