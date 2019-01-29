Фото: милейшая деревенская квартирка в старом Пярну ждет покупателя

Однокомнатная квартира площадью 37,2 м2 находится в деревянном доме прошлого века, рекламирует объект портал недвижимости City24.ee.

ФОТО: City24

Квартира реновирована, а ее отделка экономична и в то же время симпатична. В интерьере сохранены оригинальные детали, в то же время в квартире есть современные удобства. Отопление - печное.

ФОТО: City24

Земельный участок, на котором находится дом, ухожен. Там очень приятно проводить время теплыми летними вечерами. Рядом с домом находится реновированная жильцами дома сауна, которой они пользуются совместно. Для хранения дров есть сарай, а для хранения сезонных вещей - два чулана.

ФОТО: City24