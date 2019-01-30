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Рейтинг партий: центристы лидируют, но популярность Партии реформ ощутимо возросла

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Tallinn, 15.01.2018 Keskerakond esitas Vabariigi Valimiskomisjonile kandidaatide nimekirja Riigikogu valimisteks. Pildil Mihhail Korb, Mailis Reps, Kadri Simson, Jaanus Karilaid. Centre Party submits election candidate list. FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В январе наиболее стремительно выросла поддержка оппозиционной Партии реформ, а самой популярной политической силой продолжает оставаться Центристская партия: об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR. 

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Центристскую партию были бы готовы проголосовать 33% респондентов, за Партию реформ - 25% (на 4 процента больше, чем в январе - прим.), а за EKRE 17% определившихся с выбором избирателей, пишет rus.err.ee.

Остальные партии по своей популярности заметно уступают представителям первой тройки: рейтинг Социал-демократической партии упал на один процентный пункт до 7, а поддержка Isamaa выросла с 5 до 6 процентов.

Новую партию "Ээсти 200" в январе были готовы поддержать 5% избирателей, что на 2% меньше, чем в декабре; зеленых в январе поддерживали 3%, а свободников и Партию богатства жизни - по 1% избирателей.

В опросе, который прошел с 15 по 28 января, участвовали 1000 человек.

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