Рейтинг партий: центристы лидируют, но популярность Партии реформ ощутимо возросла

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Центристскую партию были бы готовы проголосовать 33% респондентов, за Партию реформ - 25% (на 4 процента больше, чем в январе - прим.), а за EKRE 17% определившихся с выбором избирателей, пишет rus.err.ee.

Остальные партии по своей популярности заметно уступают представителям первой тройки: рейтинг Социал-демократической партии упал на один процентный пункт до 7, а поддержка Isamaa выросла с 5 до 6 процентов.

Новую партию "Ээсти 200" в январе были готовы поддержать 5% избирателей, что на 2% меньше, чем в декабре; зеленых в январе поддерживали 3%, а свободников и Партию богатства жизни - по 1% избирателей.