Власти Венесуэлы запретили лидеру оппозиции Гуайдо покидать страну

В отношении Гуайдо начато расследование по подозрению в том, что он незаконно объявил себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предостерег президента Венесуэлы Николаса Мадуро от насильственных действий в отношении Гуайдо, заявив в микроблоге Twitter, что они повлекут за собой серьезные последствия.

Ранее Гуайдо призвал граждан Венесуэлы к массовым протестам с целью усилить давление на президента Мадуро и побудить военных к переходу на сторону оппозиции. Демонстрации запланированы на середину дня в среду, 30 января. Еще одна акция протеста намечена на 2 февраля. В ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными на прошлой неделе, по данным ООН, погибло 40 и было задержано около 850 человек, пишет DW.com.

Гуайдо призвал Европу усилить давление на Мадуро

3 февраля истекает ультиматум, который выдвинули Николасу Мадуро несколько стран Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение восьми дней объявить о проведении новых выборов, в противном случае страны ЕС признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild от 30 января глава венесуэльской оппозиции призвал европейские страны привести ультиматум в действие. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Кроме того, не вызывает сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо.

Политический кризис в Венесуэле

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий глава государства Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.