Фото: в Нымме, в доме с богатой историей, продается настоящая жемчужина

Под ныммескими соснами ждет нового собственника только что реновированная трехкомнатная квартира, предлагает портал Kodustiil.
Чудесная квартира площадью 50 квадратных метров находится на первом этаже дома, построенного в 1924 году. Дом с длинной историей полностью реконструирован с учетом его почти столетнего существования.
При реновации квартиры использованы современные и натуральные материалы и технологии. Пол покрыт светлым паркетом и керамической плиткой. Стены отделаны с помощью известковых и глиняных красок и штукатурки. Также в интерьере оставлены кирпичные стены и деревянные балки.
К квартире относятся также парковочное место и сарай. Пользование земельным участком оформлено нотариально. Также в качестве помещений для хранения можно пользоваться чердаком и подвалом. На участке находится баня, которой пользуются все жильцы дома.
Подробнее об этом объекте можно узнать ЗДЕСЬ.