Ср, 30.01.2019
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  • Фото: в Нымме, в доме с богатой историей, продается настоящая жемчужина

Фото: в Нымме, в доме с богатой историей, продается настоящая жемчужина

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ФОТО: KV.EE

Под ныммескими соснами ждет нового собственника только что реновированная трехкомнатная квартира, предлагает портал Kodustiil. 

Чудесная квартира площадью 50 квадратных метров находится на первом этаже дома, построенного в 1924 году. Дом с длинной историей полностью реконструирован с учетом его почти столетнего существования.

ФОТО: KV.EE

При реновации квартиры использованы современные и натуральные материалы и технологии. Пол покрыт светлым паркетом и керамической плиткой. Стены отделаны с помощью известковых и глиняных красок и штукатурки. Также в интерьере оставлены кирпичные стены и деревянные балки. 

ФОТО: KV.EE

К квартире относятся также парковочное место и сарай. Пользование земельным участком оформлено нотариально. Также в качестве помещений для хранения можно пользоваться чердаком и подвалом. На участке находится баня, которой пользуются все жильцы дома. 

ФОТО: KV.EE

Подробнее об этом объекте можно узнать ЗДЕСЬ.

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