Ср, 30.01.2019
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1975-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1975-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Второй этап мемориального комплекса Маарьямяэ на Пирита-теэ в Таллинне, завершенный в 1975-м году, признан самым значительным проектом этого года. 

I этап - архитектор Март Порт, скульптор Лембит Толли, проект 1959, построено в 1960.

II этап - архитектор Аллан Мурдмаа, скульптор Мати Варик (соавторы Пеэп Янес, Рейн Керстен, Хенно Сепманн, Валве Пормейстер, Юри Пальм, Велло Хютси), проект 1965, построено в 1975.

Самое масштабное произведения современной ландшафтной архитектуры в Эстонии – искусственный ландшафт, соотносящийся с природой и рельефом местности, который характеризуют абстрактная конфигурация и форма, контраст поверхностей и материалов, а также искусное использование монументальной скульптуры. Несмотря на идеологическое содержание, художественный уровень ансамбля – значителен, и мемориал достоин сохранения. 

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