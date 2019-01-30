Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1975-й

Второй этап мемориального комплекса Маарьямяэ на Пирита-теэ в Таллинне, завершенный в 1975-м году, признан самым значительным проектом этого года.

Самое масштабное произведения современной ландшафтной архитектуры в Эстонии – искусственный ландшафт, соотносящийся с природой и рельефом местности, который характеризуют абстрактная конфигурация и форма, контраст поверхностей и материалов, а также искусное использование монументальной скульптуры. Несмотря на идеологическое содержание, художественный уровень ансамбля – значителен, и мемориал достоин сохранения.