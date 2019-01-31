"Будет трагедия": в Петербурге массово эвакуируют школы, больницы и торговые центры

"Добрый день! Будем коротки с Вами. На территории вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуаций будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольется кровь невинных людей. Сегодня в Питере будет трагедия… Мы уверены, вы не успеете обезвредить все бомбы", - говорится в письме.