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"Будет трагедия": в Петербурге массово эвакуируют школы, больницы и торговые центры

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Российская полиция.

ФОТО: SCANPIX

Ученики более тридцати школ Петербурга эвакуированы после анонимных сообщений о минировании. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета образования, по состоянию на 11 часов 30 минут эвакуация проводится в 31 школе.

«Большинство из них, 28, расположено на территории Красносельского района», – уточнили в комитете. Список эвакуированных учреждений будет пополняться, информация продолжает поступать.

Анонимные письма приходят на электронные адреса школ. Их администрации ставят в известность районные отделы образования.

"Добрый день! Будем коротки с Вами. На территории вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуаций будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольется кровь невинных людей. Сегодня в Питере будет трагедия… Мы уверены, вы не успеете обезвредить все бомбы", - говорится в письме.

Ранее стало известно об эвакуации основных комитетов Смольного. Рассылка затронула также больницы Петербурга и Ленобласти и торговые центры «Меркурий», «Галерея», «Гостиный двор», «Жемчужная плаза», «Пик», «Невский центр», «Радуга», диско-клуб «Ретродискотека» на Заневском проспекте, «Лето», парки семейного отдыха Joki Joya в ТРК «Гранд Каньон», ТРЦ «Монпансье», «Охта Молл», «Питерлэнд», «Лето», бизнес-центр «Лахта» на улице Оптиков.

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