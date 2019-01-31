Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1976-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Удивительно, но знаковым строением 1976-го года назван... пионерский лагерь под названием «Пярлселья» в Пярнуском уезде. Проект: Элл Вяэртныу; инженер Реэт Лумисте, 1967–1970. Строительство: 1970–1976.
Расположенный на берегу моря комплекс стал органичным продолжением традиций прибрежных деревень. Деревянные дома с высокой крышей не были инновационными постройками, но они были необычными именно из-за вызванного индустриализацией того времени выбора материалов. Кирпичи и панели вытеснили на задний план использовавшуюся еще до войны в значительных объемах древесину. Древесина стала, скорее материалом для строительства сельского магазина, а также вспомогательных построек. Особенно шикарно выглядел интерьер, в котором декоративно демонстрировался деревянный каркас конструкции.