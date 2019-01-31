Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1976-й

Расположенный на берегу моря комплекс стал органичным продолжением традиций прибрежных деревень. Деревянные дома с высокой крышей не были инновационными постройками, но они были необычными именно из-за вызванного индустриализацией того времени выбора материалов. Кирпичи и панели вытеснили на задний план использовавшуюся еще до войны в значительных объемах древесину. Древесина стала, скорее материалом для строительства сельского магазина, а также вспомогательных построек. Особенно шикарно выглядел интерьер, в котором декоративно демонстрировался деревянный каркас конструкции.