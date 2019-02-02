Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1978-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
База лыжного спорта Техванди в Отепя была признана самым значительным архитектурным и строительным сооружением. Проект: Пеэп Янес и Тыну Меллик (RPI Eesti Maaehitusprojekt), 1974. Инженер: Удо Леммик. Строительство: Валга KEK, 1978. Реконструкционный проект: архитектор Трийну Нурмик, инженер Катрин Вийрлик, 2012. Реконструкция: Rand & Tuulberg AS, 2013.
Приземлившаяся рядом со столицей лыжного спорта Отепя «летающая тарелка» является спортивным сооружением советского периода с самой интригующей архитектурой. Здание было построено в качестве тренировочной базы для спортсменов сборной СССР по зимним видам спорта. Получившее архитектурную премию газеты Sirp ja Vasar за 1978 год здание отмечается как «своеобразное концептуальное архитектурное произведение, в котором рациональность и сочетание с окружающей средой нашло выдающееся решение».
Полукруглый низкий объем прозванного в народе Пентагоном здания собран вокруг внутреннего двора в форме круга. Самая характерная часть здания - покрывающая весь дом дерновая крыша пала жертвой низкого качества строительства того времени. Крыша и наклонные стены стали водонепроницаемыми лишь только после восстановления независимости Эстонии