Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1978-й

База лыжного спорта Техванди в Отепя была признана самым значительным архитектурным и строительным сооружением. Проект: Пеэп Янес и Тыну Меллик (RPI Eesti Maaehitusprojekt), 1974. Инженер: Удо Леммик. Строительство: Валга KEK, 1978. Реконструкционный проект: архитектор Трийну Нурмик, инженер Катрин Вийрлик, 2012. Реконструкция: Rand & Tuulberg AS, 2013.

Приземлившаяся рядом со столицей лыжного спорта Отепя «летающая тарелка» является спортивным сооружением советского периода с самой интригующей архитектурой. Здание было построено в качестве тренировочной базы для спортсменов сборной СССР по зимним видам спорта. Получившее архитектурную премию газеты Sirp ja Vasar за 1978 год здание отмечается как «своеобразное концептуальное архитектурное произведение, в котором рациональность и сочетание с окружающей средой нашло выдающееся решение».

Фойе лыжной базы. ФОТО: In Nomine