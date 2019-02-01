Даже если вы не можете купить эту жемчужину Старого города, посмотрите фото!

Эта квартира площадью 94 м2 находится в Старом городе, в доме постройки 1825 года. Капитальный ремонт квартира пережила в 2005 году.

ФОТО: KV.EE

Как это случается постоянно, в квартире старое соседствует с новым. Заботливо подобранные детали интерьера и предметы мебели гармонируют с общей атмосферой и историей дома. А также радуют глаз, что, сами понимаете, немаловажно.

ФОТО: KV.EE

На этом торте есть две вишенки. Или две розочки, как вам больше нравится. Первая - это месторасположение. Вторая - потрясающий вид на Старый город.

ФОТО: KV.EE