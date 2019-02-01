Пт, 1.02.2019
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  • Даже если вы не можете купить эту жемчужину Старого города, посмотрите фото!

Даже если вы не можете купить эту жемчужину Старого города, посмотрите фото!

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ФОТО: KV.EE

До сих пор в продаже появляются чудесные, романтические, с историческим флером квартиры в Старом городе. Об этом с завидной регулярностью рассказывает портал Kodustiil

Эта квартира площадью 94 м2 находится в Старом городе, в доме постройки 1825 года. Капитальный ремонт квартира пережила в 2005 году.  

ФОТО: KV.EE

Как это случается постоянно, в квартире старое соседствует с новым. Заботливо подобранные детали интерьера и предметы мебели гармонируют с общей атмосферой и историей дома. А также радуют глаз, что, сами понимаете, немаловажно. 

ФОТО: KV.EE

На этом торте есть две вишенки. Или две розочки, как вам больше нравится. Первая - это месторасположение. Вторая - потрясающий вид на Старый город. 

ФОТО: KV.EE

Если вас интересуют подробности, вы их найдете ЗДЕСЬ.

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