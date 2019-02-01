Маленькая, но гордая диаспора: как живет и чем промышляет эстонская община в Петербурге

Мы покидаем подвальное помещение церкви. Айно обводит рукой пространство в несколько этажей. Оказывается, эта часть здания сдается под гостиницу. Впрочем, для общины это не единственный способ заработка. Церковь арендуют под службы представители других христианских течений. Вырученные средства идут на нужды диаспоры — мероприятия, кружки, что-то еще. Мы проходим в неф (основная часть лютеранской церкви, где находятся места для прихожан) и застаем одно из таких событий.

"Мы в церковь ходим не потому, что мы сильно верующие. Мы ходим для того, чтобы встречаться тут с эстонцами". ФОТО: Александр Набиев

"Меня часто спрашивают: «Как ты здесь живешь? Тебя тут, наверное, репрессируют, ущемляют». Я отвечаю: «За 50 лет меня ни разу никто здесь не ущемил». Наоборот, как узнают, что я из Эстонии, говорят: «Ого, из Эстонии? У нас тут все сикось-накось. А как переедешь границу — у вас все чисто-аккуратно». Я считаю, что как ты относишься к другим, так и к тебе относятся. Жить хорошо можно везде, если ты остаешься человеком. А если тебе плохо с самим собой, тебе где угодно будет плохо. И дома ты в гостях, и в гостях ты не дома", — размышляет Айно.

Она вспоминает историю своей юности. В 1941-м старшего брата Айно призвали в Красную армию, ранили под Великими Луками, и он всю войну пролежал в госпитале. На русских он обозлился, поэтому не поехал к ней на свадьбу. Дома, в Эстонии, по причине нездоровья осталась и ее мама: «Она рассказывала, что брат всю ночь пил водку и сокрушался: “Для того ли Айно Тартуский университет окончила, чтобы за русского замуж выйти и от нас уехать?” Потом, когда брат к нам все же приехал, они с мужем подружились. И каждый год родственники приезжали к нам в гости, а мы - к ним в Эстонию».

На правой руке Айно я вижу обручальное кольцо. Мужа нет в живых уже шесть лет. Вместе они 30 лет занимались наукой, альпинизмом, много путешествовали. Когда распался СССР, перешли на лыжи: Тартуский марафон, Финляндия, Скандинавия, Канада… Из последней страны она привезла золотую медаль. Активной жизнью Айно живет до сих пор, в свои 78: «У меня воскресенье так выглядит: в 11.30 репетиция танцев, танцы кончаются — приезжаю в церковь на службу. Служба кончается — еду на репетицию хора, и только вечером домой».

Скоро начнется лютеранская служба, и кто-то подзывает Айно. Напоследок я спрашиваю, что это значит для нее - быть эстонкой: «Объяснить я это не могу. Это нужно чувствовать и передавать следующим поколениям» — говорит она и гордо поправляет брошь с национальным флагом, цветком распустившуюся на груди.