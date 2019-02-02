Фото: продается дача в самом лучшем месте для отдыха в Эстонии

В национальном парке Вилсанди на Сааремаа продается летний домик. Лучшего места для отпуска, по мнению портала Kodustiil, не сыскать.
Объявление о продаже симпатичной избушки, находящейся в национальном парке Вилсанди, размещено на портале недвижимости City24.ee.
В продаже две недвижимости: в цену входит и предназначенный для сельского хозяйства, граничащий с морем соседний земельный участок.
Сама дача - маленькая, но в построенном в 1995 году двухэтажном домике есть все необходимое для приятного проведения летнего отпуска на природе. Отапливается дом камином и дровяной плитой.
В доме три комнаты, она из которых на втором этаже. Имеется кухонный уголок и бвня.
Больше информации на портале недвижимости City24.ee.