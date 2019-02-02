Сб, 2.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин

Фото: продается дача в самом лучшем месте для отдыха в Эстонии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: city24.ee

В национальном парке Вилсанди на Сааремаа продается летний домик. Лучшего места для отпуска, по мнению портала Kodustiil, не сыскать.

Объявление о продаже симпатичной избушки, находящейся в национальном парке Вилсанди, размещено на портале недвижимости City24.ee.

ФОТО: city24.ee

В продаже две недвижимости: в цену входит и предназначенный для сельского хозяйства, граничащий с морем соседний земельный участок. 

Сама дача - маленькая, но в построенном в 1995 году двухэтажном домике есть все необходимое для приятного проведения летнего отпуска на природе. Отапливается дом камином и дровяной плитой. 

ФОТО: city24.ee

В доме три комнаты, она из которых на втором этаже. Имеется кухонный уголок и бвня.

Больше информации на портале недвижимости City24.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ