Фото: продается дача в самом лучшем месте для отдыха в Эстонии

Объявление о продаже симпатичной избушки, находящейся в национальном парке Вилсанди, размещено на портале недвижимости City24.ee.

ФОТО: city24.ee

В продаже две недвижимости: в цену входит и предназначенный для сельского хозяйства, граничащий с морем соседний земельный участок.

Сама дача - маленькая, но в построенном в 1995 году двухэтажном домике есть все необходимое для приятного проведения летнего отпуска на природе. Отапливается дом камином и дровяной плитой.

ФОТО: city24.ee

В доме три комнаты, она из которых на втором этаже. Имеется кухонный уголок и бвня.