Депутат назвала Европарламент бесполезной говорильней и "Титаником"

Европарламент - это бесполезная говорильня, которая не нацелена на достижение результата, а вместо этого стала золотой ямой для работающих там людей, которые эту систему менять не хотят, заявила в интервью агентству BNS депутат Европарламента из Латвии Ивета Григуле-Петерсе, избранная от Союза зеленых и крестьян.
"Люди в Европарламенте очень театрально самовыражаются на пленарных заседаниях, используя выделенное для выступлений время, чтобы набрать очки, чтобы сравнивать себя друг с другом", - добавила она.
С точки зрения депутата, парламент Латвии - тоже хороший пример. "Маленькая страна, а в Сейме 100 депутатов, это тоже в большой мере говорильня, где выступают напоказ", - сказала Григуле-Петерсе.
"Европарламент однозначно слишком велик. Это огромный корабль, "Титаник", которому очень трудно быстро маневрировать. Нужно много времени и достаточно пространства, чтобы этот корабль развернуть. Несколько лет назад был кризис беженцев - пока ЕС развернулся, появились уже другие актуальные вопросы. ЕС и Европарламент не способны активно и быстро реагировать, потому что механизм принятия законопроектов очень неповоротлив. Я не знаю, что нужно делать. Мне кажется, за ответ на этот вопрос можно дать Нобелевскую премию", - заявила евродепутат.
С ее точки зрения, Европарламент - это место не для людей, которые ориентированы на результат, а для тех, кто ориентирован на "бесконечный процесс, бесконечную болтовню и продолжающееся годами решение простых вопросов".
На вопрос о том, в чем в настоящее время заключаются главные внутренние и внешние угрозы для ЕС, Григуле-Петерсе ответила, что все угрозы начинаются с внутренних угроз на всех уровнях. "Если все страны ЕС будут счастливы, довольны и благополучны, если различия между государствами сравняются, то внешние угрозы уже не будут так важны", - уверена она.