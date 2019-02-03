Депутат назвала Европарламент бесполезной говорильней и "Титаником"

"Люди в Европарламенте очень театрально самовыражаются на пленарных заседаниях, используя выделенное для выступлений время, чтобы набрать очки, чтобы сравнивать себя друг с другом", - добавила она.

С точки зрения депутата, парламент Латвии - тоже хороший пример. "Маленькая страна, а в Сейме 100 депутатов, это тоже в большой мере говорильня, где выступают напоказ", - сказала Григуле-Петерсе.

"Европарламент однозначно слишком велик. Это огромный корабль, "Титаник", которому очень трудно быстро маневрировать. Нужно много времени и достаточно пространства, чтобы этот корабль развернуть. Несколько лет назад был кризис беженцев - пока ЕС развернулся, появились уже другие актуальные вопросы. ЕС и Европарламент не способны активно и быстро реагировать, потому что механизм принятия законопроектов очень неповоротлив. Я не знаю, что нужно делать. Мне кажется, за ответ на этот вопрос можно дать Нобелевскую премию", - заявила евродепутат.

С ее точки зрения, Европарламент - это место не для людей, которые ориентированы на результат, а для тех, кто ориентирован на "бесконечный процесс, бесконечную болтовню и продолжающееся годами решение простых вопросов".