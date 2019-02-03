Неутешительный прогноз: рост реальной зарплаты в Эстонии будет самым низким

Если вычесть из абсолютного роста зарплат инфляцию, в этом году доходы людей в Восточной Европе вырастут на 2 процента, сообщается в пресс-релизе Korn Ferry International GmbH. Несмотря на растущую инфляцию, в Чехии зарплаты вырастут на 2,6 процента по сравнению с прошлым годом, в Латвии на 2,2 процента, а в Венгрии на 2 процента. Рост реальной зарплаты не достигнет отметки в 1 процент только в Эстонии, где он составит 0,8 процента. Самых высоких показателей достигнут такие страны, как Украина (5,9 процента) и Турция (5,5 процента).

Показатели Западной Европы существенно скромнее. Один из самых высоких средних показателей — в Германии, где ожидается 1-процентный рост реальной зарплаты, в то время как в Швеции в этом году ожидается 0,1 процента роста, в Швейцарии 0,2 процента, а в Португалии 0,3 процента. В Финляндии реальная зарплата в этом году предположительно вообще не изменится.

В то же время, в Люксембурге ожидается 1,3-процентный рост реальных зарплат, в Дании и Ирландии 1,1-процентный, в Великобритании 0,6-процентный, а во Франции 0,5-процентный.