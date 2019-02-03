Проверьте свои гаджеты: как избежать кибер-кражи личных данных

Кибермир тесно переплелся с повседневной жизнью. Банковские операции, общение с госструктурами, хранение в интернете фотографий и документов, электронные выборы – своими же руками мы выкладываем в интернет свои личные данные.

Для ясного понимания, насколько безопасно наше поведение в интернете и какие опасности нас поджидают, младшая научная сотрудница по кибербезопасности TalTech и преподаватель обучающей программы для профшкол Samsung Digi Pass Тийа Сымер советует каждому из нас провести свой личный кибераудит, опираясь на следующие десять пунктов.

Внимательность

Обращайте внимание на объем вложений электронных писем, адреса отправителей, адреса ссылок и сайтов. Сперва подумать, потом кликать!

Обновления, обновления, обновления

Обновления системы для компьютера и смарт-устройств на самом деле служат самым простым механизмом защиты, который каждый может выполнить сам для своей безопасности. К тому же они ничего не стоят.

Надежные и обязательно разные пароли

Мы постоянно слышим советы насчет секретных слов и кодов, но все равно ежедневно в мире взламывается сотни тысяч паролей. По статистике самыми популярными паролями по-прежнему остаются 123456, password, admin или qwerty. Помимо того, что безопасный пароль должен состоять из заглавных и маленьких букв, знаков препинания и цифр, есть и другие важные уловки.

Не стоит использовать легко угадываемые слова, связанную с собой информацию (номер телефона, личный код, имена), а также символы, располагающиеся рядом друг с другом на клавиатуре. Самая распространенная ошибка – использовать один и тот же пароль в разных аккаунтах. Хорошая новость – на новейших смартфонах уже имеются более безопасные способы – отпечаток пальца, Face ID, сканер радужной оболочки.

Несколько аккаунтов электронной почты

Лучше сделать себе несколько адресов электронной почты – одну для каждодневных дел, другую – для общения, третью – для регистрации на всевозможных сайтах. Железное правило – рабочие и учебные дела высылать со своего официального адреса, а личные – с личного аккаунта.

Клонировать данные (backup)

Подумайте о том, что случится, если информация в компьютере или другом устройстве пропадет. Чтобы избежать такой пропажи, необходимо задуматься о запасных копиях своих данных. При этом советуется иметь по меньшей мере одну копию файлов, которая физически будет находиться отдельно от твоего гаджета и которую регулярно нужно обновлять.

Не делиться своими данными

Все источники, где можно поместить информацию о себе, например, те же соцсети, являются открытой информацией. В этом случае, всего лишь погуглив, можно создать достаточно полную картину любой персоны. Еще одна опасность обнародования своих данных – кража личности. Для своей же защиты нужно пользоваться принципом минимума – делитесь своей информацией как можно меньше.

Проверять, кто и где использует ваши данные

Внимательно следите за своими гаджетами – продумайте, где сохранить свои данные и у кого есть к ним доступ. Также при регистрации в в той или иной интернет-среде стоит продумать, какими данными стоит делиться. При скачивании мобильных приложений следует проверить, к чему это приложение требует доступ, и спросите у самого себя, зачем вам это нужно.

Установить антивирус

Цель антивируса – защитить систему от вредоносного заражения. Хорошая антивирусная программа защищает от большинства известных опасностей. Не стоит использовать несколько антивирусов одновременно, иначе они могут начать мешать друг другу.

Криптировать свои данные

Криптировать данные необходимо для обеспечения безопасности личных данных и другой важной информации. Также криптировать можно и нужно уязвимые данные в личной переписке – проще и доступнее это будет сделать с помощью ИД-карты.

Помоги себе сам

Много полезной информации о кибербезопасности можно найти в различных интернет-статьях. В ежедневных новостях порталы часто пишут о кибергигиене и помогают быть в курсе этой переменчивой темы.