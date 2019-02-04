В Luminor грядут крупные сокращения

После окончания трансграничного слияния, в результате которого Luminor продолжил свою деятельность во всех странах Балтии через зарегистрированный в Эстонии банк и его филиалы в Латвии и Литве, компания вступает в новую фазу трансформации и меняет модель своего функционирования. Посредством объединения технологических платформ, оптимизации объемов коммерческой деятельности, упрощений в сфере предложения услуг и продуктов и повышения эффективности банк намеревается ускорить процесс трансформации, целью которого является достижение и дальнейшее поддержание высочайшего уровня качества в обслуживании клиентов и удовлетворении их запросов, сообщил банк.

В целях ускорения трансформации новая модель функционирования предусматривает упрощение бизнес-процессов банка и реорганизацию дублирующих функций и сфер, в которых были применены новые технологические подходы и организационные решения. В рамках этого процесса Luminor также уменьшает количество работников, для чего будет начата процедура коллективного увольнения.

Luminor проинформировал об этом процессе и привлек к участию в нем соответствующие органы в Эстонии, Латвии и Литве, а также профсоюзные организации в Эстонии и Латвии и совет по вопросам труда в Литве.

Luminor ожидает, что осуществление ускоренной трансформации и внедрение упрощенной организационной структуры, позволит значительно сократить операционные расходы, обеспечив таким образом более широкие возможности для осуществления инвестиций в будущем.

Трансформация также означает и начало процесса коллективного увольнения, который будет постепенно осуществляться в течение 2019 года. Luminor предложит поддержку увольняемым работникам и обеспечит профессиональную помощь в трудоустройстве, включая семинары и индивидуальные занятия, чтобы поддержать увольняемых работников в их последующих шагах на рынке труда. Этот процесс осуществляется в соответствии с местным законодательством, кроме того работники смогут получить дополнительное выходное пособие и другую поддержку.

Основным направлением деятельности Luminor является оказание услуг деловым людям в странах Балтии, уделяя особое внимание местным компаниям, а также финансово активным людям с предпринимательского образом мышления.