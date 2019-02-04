Российский талант признан во Франции

В команде нашлось место и российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину, который отметился голом в ворота «Тулузы» и тем самым помог монегаскам добиться победы со счётом 2:1. При этом для хавбека этот мяч стал вторым в двух последних матчах.

Символическая сборная 23-го тура Лиги 1: Антони Лопеш («Лион»), Софьян Алакуш («Ним»), Томас Фоке («Реймс»), Лоик Ландре («Ним»), Юссуф Коне («Лилль»), Матьё Кафаро («Реймс»), Шейк Ндойе («Анже»), Александр Головин («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Мусса Дембеле («Лион»), Желсон Мартинш («Монако»).

Корреспондент Canal+ Стефан Рено поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

"Травмы мешали ему набрать мощность, как и любому игроку. В некоторых матчах Головин играл лучше других, но в большинстве весь «Монако» был одной большой посредственностью. Ошибкой руководства «Монако» было назначение Анри тренером – он не только сломал то, что работало при Жардиме, но и сам ничего не строил.

И я согласен, что Головина использовали неправильно: Анри постоянно находился в поиске, искал подходящие схемы, тактику, роли для футболистов. Головин играл на обоих флангах, центрального нападающего.

И я не помню, чтобы хотя бы в одном матче не на позиции центрального атакующего хавбека он выглядел хорошо. Анри просто не знал, что делать, и бездумно передвигал шахматные фигуры.

Но уже сейчас можно сказать, что для Головина возвращение Жардима – это позитив. Именно Жардим хотел купить Алекса, он знал, как его использовать. В двух последних матчах Головин играл «десятку» – и я уверен, что и дальше россиянина будут ставить на это место.

Очевидно, что «Монако» поторопился, когда увольнял Жардима. Из-за Анри и команда, и Головин потеряли полгода. Нужно было предварительно хотя бы договориться с сильным тренером, но руководство этого не сделало. Из-за этого в «Монако» произошла катастрофа, а Головин потерялся. Затем он еще получил эту красную карточку…