Пн, 4.02.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер

Уехал в Россию? В сборную двери закрыты

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

5767606 30.01.2019 Zenit's new player Yaroslav Rakitskiy and Zenit's head coach Sergey Semak pose for a photo during the news conference, in St. Petersburg, Russia. Sputnik

ФОТО: / Sputnik

Напряженная политическая ситуация между Россией и Украиной сказывается и на спортсменах: тем, кто желает перейти в российский клуб, закрывают двери в сборную, желающим приехать на соревнования в Россию, отказывают в финансировании, а то и вовсе запрещают поездку в недружественное государство.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола Украины.

Напомним, 29-летний футболист перешел из «Шахтера» в «Зенит», подписав контракт с петербургским клубом на 3,5 года.

В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча и забил 5 голов. 

Также и министерство спорта Украины запретило своим спортсменам выступать на Зимней Универсиаде, которая стартует в Красноярске.

2 февраля завершился срок приема заявок на участие в Универсиаде, которая пройдет со 2 по 12 марта.

«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», – сказал первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ