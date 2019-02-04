Уехал в Россию? В сборную двери закрыты

Напряженная политическая ситуация между Россией и Украиной сказывается и на спортсменах: тем, кто желает перейти в российский клуб, закрывают двери в сборную, желающим приехать на соревнования в Россию, отказывают в финансировании, а то и вовсе запрещают поездку в недружественное государство.
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола Украины.
Напомним, 29-летний футболист перешел из «Шахтера» в «Зенит», подписав контракт с петербургским клубом на 3,5 года.
В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча и забил 5 голов.
Также и министерство спорта Украины запретило своим спортсменам выступать на Зимней Универсиаде, которая стартует в Красноярске.
2 февраля завершился срок приема заявок на участие в Универсиаде, которая пройдет со 2 по 12 марта.
«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», – сказал первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.