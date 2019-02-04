Уехал в Россию? В сборную двери закрыты

Напряженная политическая ситуация между Россией и Украиной сказывается и на спортсменах: тем, кто желает перейти в российский клуб, закрывают двери в сборную, желающим приехать на соревнования в Россию, отказывают в финансировании, а то и вовсе запрещают поездку в недружественное государство.