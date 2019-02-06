Ср, 6.02.2019
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На стройке в центре Таллинна обнаружили нелегалов

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Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

Сотрудники Пыхьяской префектуры во второй половине января обнаружили на строительном объекте в центре Таллинна несколько нелегальных работников. Нанявшей их фирме выписали внушительный штраф.

22 января Служба пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры проводила проверку по выявлению незаконно находящихся и работающих в Эстонии лиц. Проверяли объект, находящийся в Таллинне на улице Кентманни.

Во время проведения рейда на стройке работали четверо граждан Молдавии, двое из них были 1998 года рождения, один – 1977, еще один – 1997 года рождения. Их краткосрочная работа в Эстонии не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.

4 февраля в рамках ускоренного производства Департамент полиции и погранохраны выписал фирме, использовавшей нелегальную рабочую силу, штраф в 3200 евро.

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