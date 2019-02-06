Осиновский: нельзя искусственно переводить русские школы на эстонский язык обучения

«Есть некоторые партии, которые хотят продолжить сегрегированную систему, то есть искусственно перевести русские школы на эстонский язык обучения по латвийскому варианту. Проблема в том, что русские и эстонские дети встречаются только в университете, а это очень поздно, поэтому важно создать совместное обучение.

В ходе политической кампании, когда партии предлагают принять закон и перевести через четыре года всех русских детей на эстонский язык обучения, этого достичь невозможно. Важно также подумать о том, чтобы у русских детей была возможность сохранить свой родной язык, свою культурную идентичность», - сказал Осиновский, которого цитирует Rus.ERR. Он добавил, что не верит в эффективность предложенного партиями «Отечество» и EKRE решения, когда русским детям оставляют возможность продолжать учиться в своей школе, но на эстонском языке.