Организаторы этапа Кубка мира ищут зрителей через интернет

"Нам нужно 200-300 волонтеров на трибунах, чтобы показать всему миру, как мы любим биатлон. Ваша поддержка особенно нужна на женской индивидуальной гонке, которая состоится 7 февраля", - говорится в сообщении местного лыжного клуба.

Ранее стало известно, что дистанция мужской индивидуальной гонки будет сокращена с 20 до 15 км, женской - с 15 до 12,5 км в связи с экстремальными морозами, которые должны обрушиться на Кэнмор. Также было изменено расписание гонок: эстафеты перенесены на 8 февраля, а гонки с общего старта — на 9-е.