Чт, 7.02.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер
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Организаторы этапа Кубка мира ищут зрителей через интернет

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Laskesuusatamine on haarav nii võistlus kohapeal jälgiva publiku kui ka televaataja jaoks. Seeläbi teenitud vahendid on investeeritud spordiala areaali laiendamisse, mis on osutunud targaks lükkeks.

ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik/Scanpix

Организаторы седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе ищут зрителей на предстоящие соревнования с помощью объявления в интернете.

"Нам нужно 200-300 волонтеров на трибунах, чтобы показать всему миру, как мы любим биатлон. Ваша поддержка особенно нужна на женской индивидуальной гонке, которая состоится 7 февраля", - говорится в сообщении местного лыжного клуба.

Ранее стало известно, что дистанция мужской индивидуальной гонки будет сокращена с 20 до 15 км, женской - с 15 до 12,5 км в связи с экстремальными морозами, которые должны обрушиться на Кэнмор. Также было изменено расписание гонок: эстафеты перенесены на 8 февраля, а гонки с общего старта — на 9-е.

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