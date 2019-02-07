Жители Эстонии потратили на путешествия за границу гигантскую сумму

Три четверти поездок совершались в страны ЕС, однако в годовом сравнении количество посещений этих стран все же сократилось на три процента.

Значительно снизилось количество поездок в Италию, Польшу и Данию, сообщает Банк Эстонии.

По сравнению с 2017 годом, жители Эстонии значительно чаще посещали популярные курорты в Болгарии, Египте, Греции и Турции. Количество поездок в Хорватию растет уже восьмой год подряд, в 2018 году жители Эстонии ездили в эту страну 24 000 раз.

Страны СНГ посещали на 14% чаще, чем год назад: в Россию было совершено 300 000 рейсов.

Заграничные туристы, приезжающие в Эстонию, посетили нас в прошлом году 6 млн раз, это немногим меньше, чем в 2017 году. Треть всех посещений приходится на туристов из Финляндии, которые посетили Эстонию более двух миллионов раз. Их количество в годовом сравнении уменьшилось на пять процентов.

Из-за пределов ЕС в Эстонию было совершено 1,7 млн рейсов - примерно столько же, как и в предыдущем году. Туристы из России посетили Эстонию 900 000 раз, это 15% от всех посещений, эта цифра за год также не изменилась. Из стран Азии в Эстонию было совершено 300 000 поездок, это на шесть процентов больше, чем в 2017 году.

Зарубежные туристы потратили в Эстонии на товары и услуги порядка 1,4 млрд евро, это на 3% больше, чем в 2017 году.