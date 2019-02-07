В ходе рейда в Ида-Вирумаа налоговики выявили ряд серьезных нарушений

Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба департамента, отметив, что из 62 работников 29 коммерческих объединений десять человек не были внесены в Регистр работников Эстонии, при этом восемь из них трудились на объектах государственного значения. Из восьми не внесенных в регистр работников шестеро числились на зарплате в одном коммерческом объединении.

Как пояснила заведующая отделом налогового аудита департамента Кюлли Койдумяэ, искоренение системы выплаты зарплат в конверте является одним из приоритетов ведомства в текущем году.

«Государственные средства должны поступать честным предпринимателям; наша цель состоит в том, чтобы, в сотрудничестве с местными самоуправлениями и генподрядчиками не допускать предприятия, нарушающие честную конкуренцию, к участию в государственных тендерах», - подчеркнула Койдумяэ.

«В январе мы встретились с заказчиком одного из объектов государственного тендера и генподрядчиком и разъяснили им необходимость предварительной проверки честности и порядочности будущих партнеров по сделке. Мы рекомендуем генподрядчикам направлять нам списки работников субподрядных организаций, чтобы мы со своей стороны могли бы содействовать улучшению налоговой дисциплины», - добавила Койдумяэ.