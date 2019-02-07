Кокорин и Мамаев будут добиваться справедливого суда в Европе

Все фигуранты дела содержатся в СИЗО "Бутырка" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.

"Говорил, что так и будет. Кого это может удивить? Для нас вчера на судебном заседании не произошло ничего неожиданного, – сказал Ромашов. – Весь процесс закрепился незаконностью действий. Говорил журналистам, что суд явно принял сторону прокурора и следователя, которые не смогли аргументировать свое ходатайство.