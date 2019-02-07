Столкновение грузовика и автобуса в Ласнамяэ: в больнице скончался 59-летний мужчина

В прошлый вторник, 29 января, на улице Пунане в Таллинне столкнулись грузовик и городской автобус. В ДТП пострадали мужчины 65, 73, 58 и 59 лет, две женщины 48 лет и 11-летний мальчик. На месте была оказана первая помощь 23-летнему мужчине, который не нуждался в госпитализации. Сегодня стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.
«Больница оповестила сегодня полицию, что ночью скончался 59-летний мужчина, который находился на момент ДТП в автобусе. Расследование причин ДТП продолжается», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.
За рулем грузовика был 58-летний гражданин Польши. Как водителя грузовика, так и водителя автобуса, 56-летнего мужчину, доставили для проверки здоровья в больницу. Водители были трезвы.
По словам руководителя центра надзора за дорожным движением Ханнеса Кулламяэ, для расследования всех обстоятельств ДТП было начато уголовное производство.
«Мы задержали водителя грузовика и продолжаем расследование. Мы знаем, что автобус ехал по улице Пунане, то есть по главной дороге, когда двигавшийся со стороны Смуули-теэ грузовик врезался в автобус сбоку. На момент ДТП на перекрестке работали желтые сигналы светофора. Мы выясняем, придерживались ли водители требований ко времени работы и отдыха, - сказал в день аварии Кулламяэ. - Рассматривая обстоятельства происшествия, на данный момент есть основание полагать, что причиной ДТП стала невнимательность, но точные причины будут выяснены в ходе делопроизводства».
Кулламяэ добавил, что водители тяжелых транспортных средств должны считаться с тем, что зимой тормозной путь длиннее: «Перед выездом на перекресток надо заранее притормозить и учесть, что на перекресток может выехать другое транспортное средство. Выезжая на перекресток, не убедившись, что это безопасно, все может закончиться очень тяжелыми последствиями».
На момент ДТП было темно, дорога была покрыта смесью мокрого снега и соленого снега. Максимально разрешенная скорость на данном участке - 50 км/ч.