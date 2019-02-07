Столкновение грузовика и автобуса в Ласнамяэ: в больнице скончался 59-летний мужчина

«Больница оповестила сегодня полицию, что ночью скончался 59-летний мужчина, который находился на момент ДТП в автобусе. Расследование причин ДТП продолжается», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

За рулем грузовика был 58-летний гражданин Польши. Как водителя грузовика, так и водителя автобуса, 56-летнего мужчину, доставили для проверки здоровья в больницу. Водители были трезвы.

По словам руководителя центра надзора за дорожным движением Ханнеса Кулламяэ, для расследования всех обстоятельств ДТП было начато уголовное производство.

«Мы задержали водителя грузовика и продолжаем расследование. Мы знаем, что автобус ехал по улице Пунане, то есть по главной дороге, когда двигавшийся со стороны Смуули-теэ грузовик врезался в автобус сбоку. На момент ДТП на перекрестке работали желтые сигналы светофора. Мы выясняем, придерживались ли водители требований ко времени работы и отдыха, - сказал в день аварии Кулламяэ. - Рассматривая обстоятельства происшествия, на данный момент есть основание полагать, что причиной ДТП стала невнимательность, но точные причины будут выяснены в ходе делопроизводства».

Кулламяэ добавил, что водители тяжелых транспортных средств должны считаться с тем, что зимой тормозной путь длиннее: «Перед выездом на перекресток надо заранее притормозить и учесть, что на перекресток может выехать другое транспортное средство. Выезжая на перекресток, не убедившись, что это безопасно, все может закончиться очень тяжелыми последствиями».