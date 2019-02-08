Украина разбила Эстонию в теннисе

Анетт Контавейт получила сегодня отдых перед матчами плей-аута, в котором сборную Эстонии ожидает последняя команда группы А. Участие Контавейт в сегодняшнем поединке никакого смысла не имело: наши девушки выше последнего места в своей группе все равно бы не поднялись.

Сегодня сборная Эстонии была представлена девушками, которые не имеют рейтинга ВТА. Со стороны Украинок им противостояли теннисистки из второй сотни мирового списка. Результат оказался соответствующим: если Саара Орав еще смогла как-то посопротивляться 195-й ракетке мира, Марте Костюк, то Елену Малыгину 120-я ракетка мира, Катерина Козлова просто не заметила, будто наша теннисистка не вообще явилась на корт - 6:0, 6:0.