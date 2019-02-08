Apple запретила разработчикам следить за пользователями iPhone

В черный список компании попал целый ряд приложений, включая Hotels.com, Expedia, Abercrombie & Fitch, Air Canada и Singapore Airlines, пишет 4pda.ru. Все нарушители использовали платформу Glassbox, позволяющую вести запись с экрана устройства, а также сохранять историю жестов и ввода данных с клавиатуры.

Таким образом, все действия владельца iPhone могли быть сохранены и переданы третьим лицам без его ведома. В числе скомпрометированной информации могли оказаться номера паспортов и кредитных карт, пароли от учетных записей, настоящее имя и адрес проживания.

Представители Apple подтвердили, что подобные действия нарушают правила публикации приложений в App Store. При этом использование аналитических услуг не запрещено, однако сбор информации должен происходить с согласия пользователя. По данным ресурса SlashGear, корпорация уже проинформировала разработчиков о необходимости привести «проблемные» приложения в соответствие с политикой приватности компании в кратчайшие сроки, или удалить их из App Store.

«Защита конфиденциальности пользователей имеет первостепенное значение в экосистеме Apple. Наши гайдлайны по публикации в App Store требуют, чтобы приложения запрашивали явное согласие пользователя и предоставляли четкую визуальную индикацию при записи, ведении журнала или ином способе записи активности пользователя», — гласит открытое письмо Apple к разработчикам мобильного софта.