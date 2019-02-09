Викторина для умного читателя: десять вопросов о самом главном

Из вопросов предыдущей викторины умные читатели лучше всего справились с ответом на вопрос о том, почему роботы Starship перестали развозить посылки. Все в курсе, что препятствием для них оказались непроходимые тротуары.

Самым пакостным оказался для читателей вопрос о том, почему путешествие на паромах может быть опасным для здоровья. Нет, дело не в алкоголе, а как раз-таки в загрязненном над ними воздухе.