Викторина для умного читателя: десять вопросов о самом главном

Вы читаете одни только заголовки или пытаетесь одолеть статьи до конца и осмыслить их? Викторина Rus.Postimees поможет вам испытать себя. Узнайте, насколько хорошо вы знаете новости этой недели!
Из вопросов предыдущей викторины умные читатели лучше всего справились с ответом на вопрос о том, почему роботы Starship перестали развозить посылки. Все в курсе, что препятствием для них оказались непроходимые тротуары.
Самым пакостным оказался для читателей вопрос о том, почему путешествие на паромах может быть опасным для здоровья. Нет, дело не в алкоголе, а как раз-таки в загрязненном над ними воздухе.
Небольшая шпаргалка
1. "Мягкая сила Путина": Рейнсалу требует отменить "Тотальный диктант"
2. Названа причина эпидемии рака
3. Вариантов два: где откроется первый магазин IKEA в Эстонии?
4. Одна из наиболее загрязненных рек Эстонии будет очищена за 21 миллион евро
5. Магнитный полюс Земли быстро движется в сторону России. Что происходит?
6. Названы самые криминальные регионы Эстонии
7. Стало известно, когда передвижные фоторадары появятся на дорогах Эстонии
8. Репинский выставил на продажу "удобный для любви" автомобиль
9. Эстонские реалии: какие автоматические коробки передач требуют ремонта чаще всего?