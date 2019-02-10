В Риге эвакуирован развлекательный центр Skypark

Днем в воскресенье, 10 февраля, был эвакуирован развлекательный центр Skypark в Риге. Пожарно-спасательная служба угроз не констатировала, пишет русский TVNET.
О произошедшем сообщили пользователи соцсети Twitter.
Один из пользователей указал, что, несмотря на то, что на улице всего +4 градуса, детям пришлось стоять на улице в шортах, так как за теплой одеждой их не пускали.
В свою очередь в Пожарно-спасательной службе TVNET выяснил, что сработала автоматическая противопожарная система.
Возгорание констатировано не было.