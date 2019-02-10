Вс, 10.02.2019
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В Риге эвакуирован развлекательный центр Skypark

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Skypark.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Днем в воскресенье, 10 февраля, был эвакуирован развлекательный центр Skypark в Риге. Пожарно-спасательная служба угроз не констатировала, пишет русский TVNET.

О произошедшем сообщили пользователи соцсети Twitter.

Один из пользователей указал, что, несмотря на то, что на улице всего +4 градуса, детям пришлось стоять на улице в шортах, так как за теплой одеждой их не пускали.

В свою очередь в Пожарно-спасательной службе TVNET выяснил, что сработала автоматическая противопожарная система.

Возгорание констатировано не было.

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